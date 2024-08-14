Okul İnşaatında İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen Bekçi Öldü
Hakkari'de bir okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda dün akşam saatlerinde iş cinayeti yaşandı.
6 çocuk babası 58 yaşındaki bekçi Ferzinde Sevik, asansör boşluğuna düştü. Sabah inşaata gelen işçiler, bekçi Ferzinde Sevik'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İşçiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Sevik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: DHA