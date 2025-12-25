Okul Bahçesinde Ücretsiz Dağıtılan Çikolata 20 Öğrenciyi Hastanelik Etti
Türkiye'de peş peşe yaşanan gıda zehirlenmelerinin son adresi Kütahya oldu. Bir okul bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolatalardan yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kütahya'daki bir bakkal işletmecisi, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nun bahçesinde, öğrencilere ücretsiz olarak çikolata dağıttı.
Bu çikolataları yediği belirtilen 20 öğrenci, kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.
Polis, şikayet sonrası inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: