Okul Alışverişi Yapanlar Dikkat! Kalemlikte Kimyasal Alarmı, Hepsi Toplatılıyor

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Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler kırtasiye alışverişi telaşına düşerken, Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığını korumak amacıyla denetim düğmesine bastı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, okul tezgahlarında satılan kırtasiye ürünlerine yönelik gerçekleştirilen sıkı piyasa gözetimi ve laboratuvar analizleri sonucunda tehlikeli bir bulguya rastlandığı duyuruldu.

ZEHİRLİ KİMYASAL TESPİT EDİLDİ

Bakanlık uzmanlarının kırtasiye raflarından numune alarak yaptığı laboratuvar incelemelerinde, piyasada satılan bir kalem kutusu modelinin mevzuata tamamen aykırı olduğu ortaya çıktı. Yapılan analizlerde, söz konusu kalemlikte yasal sınırların çok üzerinde Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13 adlı tehlikeli kimyasal madde tespit edildi.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI VE TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Çocukların doğrudan temas ettiği bu üründeki kimyasal oranının insan sağlığını tehdit ettiğinin kesinleşmesi üzerine Ticaret Bakanlığı acil kodlu yaptırım kararı uyguladı. Güvensiz ve riskli olduğu belirlenen bu kalemlik modelinin piyasaya arzı tamamen yasaklanırken, halihazırda raflarda ve depolarda bulunan ürünlerin hızla piyasadan toplatılmasına hükmedildi.

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI TİCARİ KAYGILARDAN ÜSTÜNDÜR'

Bakanlık, okul çantalarından defterlere, boya kalemlerinden diğer tüm araç gereçlere kadar denetimlerin sıfır toleransla süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı, her türlü ticari kaygının üzerindedir."

Kaynak: DHA