OKT Trailer Almanya'yı Salladı

OKT Trailer, Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen ve Dünya'nın her yerinden ziyaretçi alan prestijli IAA Transportation 2024 fuarına bu yıl da damgasını vurdu.



OKT Trailer, Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen ve Dünya'nın her yerinden ziyaretçi alan prestijli IAA Transportation 2024 fuarına bu yıl da damgasını vurdu. Şirketin 9. kez katıldığı bu fuar, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. OKT Trailer'ın Ar-Ge merkezi Curiosity Center'da geliştirilen, 2022 yılında aldığı ödülün yanı sıra bu fuarda da, Avrupa Tasarım Ödülü'ne layık görülen ekolojik ve aerodinamik gıda tankeri Sirius, üretilerek standımızda sergilendi. Büyük beğeni toplayan Sirius, sektörün geleceğine dair önemli ipuçları sundu.



İleri mühendislik ve aerodinamik tasarım

Sirius, sektörde devrim niteliğinde yenilikler sunarak farkını ortaya koydu. Aracın aerodinamik tasarımı, yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Merdiven ve üst havuz gibi detaylarda yapılan yenilikler, rüzgâr direncini minimuma indirerek sürüş sırasında yakıt tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda, kompozit malzemelerin kullanımı sayesinde aracın hafifliği artırılarak hem enerji verimliliği hem de dayanıklılık bir arada sunuluyor. Bu özellikler, hem çevre dostu bir yaklaşım hem de maliyet avantajı sağlıyor.



Sirius Aerodinamik Gıda Tankeri, 'Yıldızların Gecesi' ödül töreninde Aerostep; kapalı ve içeriden erişilen merdiveniyle aracın aerodinamik yapısında fark oluşturan yenilikçi inovasyon özelliği ile 2025 Uluslararası Treyler Ödülleri konsept kategorisinde üçüncülük ödülünü aldı. Aracın sürtünme katsayısını minimuma indirerek yakıt verimliliğini artırırken aynı zamanda kullanım kolaylığı sağlayan bu özellik fuarda tüm dikkatleri üzerine topladı.



İnovatif ve kullanıcı dostu özellikler

Sirius'un yalıtımlı yapısı, taşınan gıdaların tazeliğini korumasını sağlıyor. Ek olarak, araca entegre edilen akıllı LED ekranlar, hem uyarı ve işaret bilgilendirmeleri hem de tanıtım amaçlı kullanılabiliyor. Bu paneller, teknolojiye olan bağlılığımızın ve yenilikçi tasarımlarımızın bir yansıması olarak öne çıkıyor.



Geniş ürün yelpazesi

Sirius dışında, fuarda sergilenen diğer OKT Trailer ürünleri de ilgi odağı oldu. Paslanmaz çelikten üretilen Vakum Tanker Semi Treyler, 63 m3 geniş hacme sahip Yatay Silobas Semi Treyler, 39 m 3 kapasiteye sahip Silobas Semi Treyler ve sektördeki yenilikçi çözümlere dair örnekler sunuldu. Bu ürünler, kaliteli malzemeleri ve ileri mühendislik teknikleri ile rakiplerinden ayrışıyor.



OKT Trailer'ın fuarda sergilenen ürünleriyle yalnızca bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarına yanıt verebileceğini bir kez daha gösterdiğini belirten OKT Trailer yetkilileri stantlarına olan yoğun ilgiden memnuniyetlerini dile getirdi. Genel Müdür Hakan Maraş, bugüne dek merak mottosuyla çıktıkları yolda teknoloji ve inovasyonu önlerine alarak, aerodinamizm ve hafiflik kabiliyetlerini en üst seviyede geliştirdikleri Sirius Tanker Semi Treyler ile sektörde devrim yaptıklarını, gelecekte de inovasyon ve teknolojik gelişimle sektöre katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA