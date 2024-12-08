Oksijeni Bol, Stresi Az! 'Sisli Vadi'de Bağıra Bağıra Gelen 6 Ölüm

İğneada’da 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel faciasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, yeterli donanım içermeyen ve mühendislik desteği alınmaksızın yapılan bungalov tipi yapıların meydana gelebilecek sel taşkınında yıkılarak, yaralama ya da ölüme neden olabileceğinin öngörülebilir olduğu ifadelerine yer verildi.

İğneada'da geçen yıl 5 Eylül'de Sisli Vadi'deki bungalovların bulunduğu bölgede meydana gelen sel felaketine ilişkin Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama 8 Kasım'da tamamlandı.

Davanın 8'inci duruşmasında mahkeme heyeti, "Olası kasttan" cezalandırılmalarını istediği tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 11 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti.

Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'ün adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, cezalara ilişkin gerekçeli kararını da açıkladı.

Kararda basit taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırt edici ölçütün; taksirde failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörmemesi, bilinçli taksir halindeyse bu neticeyi öngörmüş olması olarak değerlendirildi.

Kararda, 6 kişinin yaşamını yitirdiği bungalov yapıların Bülent Bayrak tarafından ruhsatsız şekilde inşa edildiği belirtilerek, diğer sanıklar Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'ün ise usulsüz ve ruhsatsız yapılaşma ile burada turizm işletmeciliği yapıldığına dair bilgileri olmasına ve resmi işlemleri kendi adlarına yürütmelerine rağmen müsaade ederek kanun ve mevzuat uyarınca üzerlerine yüklenen dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları belirtildi.

Kararda ayrıca yeterli donanım içermeyen ve mühendislik desteği alınmaksızın yapılan bungalov tipi yapıların meydana gelebilecek sel taşkınında yıkılarak, yaralama ya da ölüme neden olabileceğinin öngörülebilir olduğu ifade edildi.

‘OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ ÖNGÖRÜLDÜ’

Kararda, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan tesis sahibi Bülent Bayrak'ın olayın gerçekleşmesini öngördüğü ancak sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmadığı belirtildi.

Kararda, "Gerçekleşmesini istemediği ancak öngördüğü sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmayan sanığın 6 kişinin ölümüne ve 3 kişinin de yaralanmasına neden olma eylemlerinde bilinçli taksirle hareket ettiği hususunda mahkememizce tam vicdani kanaate varılmakla sanık Bülent Bayrak'ın TCK'nın 85/2 maddesinde düzenlenen 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçundan cezalandırılmasına" denildi.

Kararda, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası alan sanıklar Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'le ilgili de Bülent Bayrak tarafından mevzuata aykırı olarak inşa edilen bungalov tipi yapıların sel etkisi ile yıkılarak ölüme ve yaralanmalara sebebiyet verebileceği neticesini öngördüklerine yer verildi.

Kararda, "Olası sel taşkını neticesinde sorumlusu oldukları şirketleri adına kayıtlı işletmede müşterilerce konaklanılan ve diğer sanık Bülent Bayrak tarafından mevzuata aykırı olarak inşa edilen bungalov tipi yapıların sel etkisi ile yıkılarak ölüme ve yaralanmalara sebebiyet verebileceği neticesini öngördükleri, mahkememizce sabit görülen sanıklar Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'ün eylemlerine uyan TCK'nın 85/2 maddesinde düzenlenen "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına" ifadeleri yer aldı.

HAYATINI KAYBEDEN YAKINLARINDAN İTİRAZ

Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa ile Çiçek Dinç, 1. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek karara itiraz etti.

Yaşa, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını yerinde bulmadıklarını söyledi.

Devlet adına mahkemeye katılan savcılık makamının da itiraz ettiğini dile getiren Yaşa, gerekçeli kararın çıkmasının ardından yeniden itirazda bulunacaklarını belirtti.