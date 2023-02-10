Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafına tepki yağdı

Oksijen gazetesi fotoğrafı "Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı. Oksijen’de" ifadeleriyle servis etti.