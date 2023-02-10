Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafına tepki yağdı
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle enkaz altında kaldı. Depremin sembol fotoğraflarından biri, kızını kaybeden babanın kızının elini tutarak beklediği kare oldu. Oksijen gazetesi bu kareyi "konuşturdu", sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.
Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin üzerinden beş gün geçti. Sosyal medyada depremin çarpıcı fotoğrafları paylaşılırken, bir babanın ölmüş kızının başında elini tutarak beklemesi de binlerce kişinin yüreğini yaktı.
Oksijen gazetesi söz konusu fotoğrafı "konuşturarak" sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf karesinin bu şekilde kullanılmasına tepki yağdı.
Oksijen gazetesi fotoğrafı "Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı. Oksijen’de" ifadeleriyle servis etti.
Gazetenin paylaşımı çok sayıda insanın tepkisini çekerken, birçok ünlü isim de konuyla ilgili yorum yaptı.