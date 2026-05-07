Okmeydanı'nda Metrobüs Yangını: Bir Anda Alevler Yükseldi

İstanbul'da seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği metrobüsün dolu olduğu öğrenilirken, vatandaşlar Okmeydanı Hastane durağında tahliye edildi. Yaşanan yangın nedeniyle metrobüs hattında duran seferler tekrar başladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da Avcılar yönüne doğru seyir halindeki metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEKİ METROBÜSTE YANGIN PANİĞİ

Yangın nedeniyle yoğun dumanların sardığı metrobüsün tamamen dolu olduğu öğrenilirken, can kaybı veya yaralanma olmadan metrobüs içindeki yolcular tahliye edildi.

Okmeydanı'nda Metrobüs Yangını: Bir Anda Alevler Yükseldi - Resim : 1

SEFERLERDE AKSAMA

Okmeydanı Hastane durağı bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süreliğine aksarken, gerekli düzenlemelerin ardından seferler yeniden normale döndü.

Aksayan seferler nedeniyle güzergahta yoğunluk da meydana geldi.

Okmeydanı'nda Metrobüs Yangını: Bir Anda Alevler Yükseldi - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yangın İstanbul Metrobüs
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hafta Sonu Plan Yapanlara Meteorolojiden Kötü Haber: Tüm Türkiye'yi Saracak Hafta Sonu Plan Yapanlara Meteorolojiden Kötü Haber
Gaziantep Üniversitesi'nde 'Kayıt Borsası' Skandalı: 'Garantili' Tıp Fakültesi 20 Bin Dolar! Gaziantep Üniversitesi'nde 'Kayıt Borsası' Skandalı: 'Garantili' Tıp Fakültesi 20 Bin Dolar!
Kırmızı Bültenle Dünya Genelinde Aranan IŞİD'liler Gaziantep'te Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan IŞİD'liler Gaziantep'te Yakalandı
7 Haziran'da 6 Sandık: AK Parti'nin Adayları Belli Oldu 7 Haziran'da 6 Sandık: AK Parti'nin Adayları Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti Borcu Olanlar İçin Yeni Kolaylıklar Yolda! Milyonları İlgilendiren Düzenleme Meclis'ten Geçti
Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı Jeffrey Epstein’in İntihar Notunda Kan Donduran Sözler! İlk Kez Ortaya Çıktı
Kulisleri Hareketlendiren Transfer İddiası: Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye mi Geçiyor? İki Belediye Başkanı AK Parti'ye mi Geçiyor?
Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi Aziz İhsan Aktaş Davası’nda Davasında Final Virajı: Savcı 1 Hafta Süre İstedi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Asfalt' Krizi: Bakanlık İzinsiz Tesisi Affetmedi