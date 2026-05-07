Okmeydanı'nda Metrobüs Yangını: Bir Anda Alevler Yükseldi

İstanbul'da Avcılar yönüne doğru seyir halindeki metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SEYİR HALİNDEKİ METROBÜSTE YANGIN PANİĞİ

Yangın nedeniyle yoğun dumanların sardığı metrobüsün tamamen dolu olduğu öğrenilirken, can kaybı veya yaralanma olmadan metrobüs içindeki yolcular tahliye edildi.

SEFERLERDE AKSAMA

Okmeydanı Hastane durağı bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süreliğine aksarken, gerekli düzenlemelerin ardından seferler yeniden normale döndü.

Aksayan seferler nedeniyle güzergahta yoğunluk da meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi