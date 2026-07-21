Oğuzhan Uğur ve 8 Şüpheli Neden Tutuklandı? İşte Hakimlik Kararı: 'Deliller Tam Toplanmadı, Kaçma Şüphesi Var'

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Kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" soruşturmasında adli süreç derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve aralarında tanınan isimlerin de bulunduğu süreçte, şüphelilerin cezaevine gönderilme gerekçelerini içeren resmi mahkeme yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki hakimlik kararında, şüpheliler Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş'ın, üzerlerine atılı "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edildikleri kaydedildi.

'DELİLLER TAM TOPLANMADI'

Mevcut delil durumu itibarıyla üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin (şüpheli ifadeleri, telefon ön inceleme tutanakları, gözaltı kararları, arama, el koyma ve inceleme tutanakları, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma evrakına ilişkin fezlekesi, TÜRMOB ve diğer durum tespit raporları, özel denetim raporları, banka hesap hareketleri, tüm kolluk tutanakları ve soruşturma evrakı) bulunduğuna dikkati çekilen kararda, dosyada delillerin tamamen toplanmadığı vurgulandı.

CEZA ÜST SINIRI VE KAÇMA RISKI

Kararda, isnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, atılı suçların vasıf ve mahiyetinin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olması, eylemin işleniş biçimi birlikte gözetildiğinde adli kontrol tedbirleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağının değerlendirildiğine işaret edilerek, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 şüpheli daha yakalanmıştı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. Soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Ayrıca soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği, şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmaları kararlaştırılmıştı. Şüpheli Özgür Ömer Güner için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 27'ye yükselmişti.

Kaynak: AA