Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'in Tutuklu Bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na Konuldu

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Haluk Levent de aynı cezaevinde tutuklu bulunuyor.

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Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'in Tutuklu Bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na Konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu ve sanal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

KARATEPE CEZA İNFAZ KURUMU'NA GETİRİLDİ

İstanbul'da tutuklanan Uğur, bugün saat 16.00 sıralarında minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Uğur, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

HALUK LEVENT DE AYNI CEZAEVİNDE TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de geçen hafta perşembe günü Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Haluk Levent Oğuzhan Uğur Ahbap Babala TV
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