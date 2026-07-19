Oğuzhan Uğur Dosyasında Yeni Ayrıntılar: MASAK Raporunda Dikkat Çeken Para Trafiği

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet'teki sorgusu başlarken, soruşturmanın seyrini değiştirecek MASAK raporu ortaya çıktı. tv100'ün haberine göre raporda, şirket ve şahıs hesapları arasında dönen milyonlarca liralık şüpheli avans trafiği, aynı gün içinde tekrarlanan para transferleri ve şirket üzerine alınan 25 milyon liralık lüks villa gibi dikkat çekici finansal hareketler mercek altına alındı.

30 MİLYON LİRALIK HAYALİ ARAÇ TRAFİĞİ

MASAK raporuna göre, Uğur ailesinin şahsi hesapları ile şirket hesapları arasında tam 2 binden fazla iş avansı ve avans iadesi işlemi yapıldı. Finansal denetimlerde para aklama veya vergi kaçırma şüphesi doğuran bu yoğun trafiğin en çarpıcı örneğiyse 13 ve 14 Haziran 2023 tarihlerinde yaşandı. Araç alımı açıklamasıyla aynı kişiye 9,7 milyon lira gönderildi ve bu para kısa süre içinde iade edildi. Bu işlemin üst üste tekrarlanmasıyla sadece iki gün içinde yaklaşık 30 milyon liralık suni bir işlem hacmi yaratıldı. Raporda bu durum, finansal açıdan son derece riskli ve izlemeye değer bir hareket olarak nitelendirildi.

LÜKS VİLLA VE NAKİT PARA GİRİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin elde ettiği gelirlerin nerelere harcandığı da MASAK'ın radarından kaçmadı. 5 Ocak 2024 tarihinde Babala TV hesabı üzerinden Çekmeköy Ömerli'de bulunan River Oak Villaları projesinden 25 milyon lira bedelle bir villa satın alınarak şirket mal varlığına eklendi. Öte yandan, 1 Kasım 2024 tarihinde aile üyelerinin şahsi hesaplarına dışarıdan toplam 6,5 milyon lira nakit para yatırıldı. Bu yüklü miktardaki nakit paranın çok kısa bir süre içinde avans iadesi açıklamasıyla yeniden Babala TV hesaplarına aktarılması, paranın kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.

GAİN MEDYA'DAN 45 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Rapor, grubun ana para trafiğinin Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Gelir kalemleri incelendiğinde, dijital yayın platformu Gain Medya'dan sözleşmeler kapsamında 45 milyon lirayı aşan bir fon girişi sağlandığı tespit edildi. Ayrıca 2020 yılında 265 bin lira seviyesinde olan YouTube gelirlerinin, 2023 yılına gelindiğinde katlanarak 6 milyon 425 bin liraya ulaştığı belgelendi. Şirket ağında Tuğrul Uğur'un tek ortağı olduğu Babalayka Film ve Oğuzhan Uğur'un ortaklık payı bulunan Osis Yapım da yer alıyor. MASAK raporundaki bir diğer ilginç detay ise ailenin ticari geçmişiyle ilgili. Uğur ailesinin sadece medya sektöründe değil, geçmiş yıllarda savunma sanayii ve özel güvenlik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle de ticari bağlarının bulunduğu raporda açıkça ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi