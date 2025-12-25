Öğretmenlerin Ardından Şimdi De Fenomen Avukatlar Mercek Altında! Türkiye Barolar Birliği Düğmeye Bastı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medyada “fenomen” olarak bilinen öğretmenlere yönelik yürüttüğü denetim süreci, diğer meslek gruplarına da örnek oldu. Benzer bir çalışma, hukuk camiasında da başlatılıyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde ve yerel baroların katkısıyla avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin kapsamlı bir rehber hazırlanması planlanıyor.

Hazırlanacak rehberde, avukatların sosyal medyada yaptığı paylaşımların bilgilendirme amacı taşıyıp taşımadığı ya da reklam niteliğinde olup olmadığı ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Özellikle müvekkil gizliliğini ihlal eden ve mesleğin etik sınırlarını zorlayan içeriklere yönelik daha açık ve etkin bir denetim mekanizması kurulması hedefleniyor.

“MEVZUATTA DAHA NET KURALLARA İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’de avukatların sosyal medya kullanımını doğrudan düzenleyen özel bir mevzuat bulunmazken, hâlihazırda reklam yasağına ilişkin hükümler uygulanıyor. TBB yönetmeliğine göre avukatların çevrimiçi mecralarda ücretli ya da ücretsiz biçimde kendilerini ön plana çıkaracak tanıtım faaliyetlerinde bulunmaları yasak.

Hukukçular, mevcut düzenlemelerin teknolojik gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını belirterek daha açık kurallara ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. Yeni rehberle birlikte avukatların gelir ve faaliyetlerine ilişkin reklam niteliğindeki paylaşımlardan kaçınmaları, mesleğin saygınlığını zedeleyebilecek açıklama ve davranışlardan uzak durmaları bekleniyor.

Çalışmanın, hem müvekkil haklarının korunmasına hem de avukatlık mesleğinin etik standartlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi