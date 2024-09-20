Öğretmenin Cesedi Yol Kenarında Bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan 44 yaşındaki Özgür Ekinci, yol kenarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Öğretmenin Cesedi Yol Kenarında Bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde, Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki Özgür Ekinci, mahalleye yakın bölgede, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde Ekinci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekinci’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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