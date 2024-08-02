Öğrenenler Nüfus Müdürlüklerine Koştu: Yalnızca 5 Dakikada Hallediliyor ve Ücretsiz

Son yıllarda birçok hizmetin akıllı kartlar ile sağlanıyor olması, cüzdanlarımızda onlarca farklı kartın birikmesine neden oldu.



Özellikle sürücü kimliği ve kimlik kartları gibi taşıması zorunlu olan kartlarla birleştiğinde cüzdanların oldukça şişmesine neden olan bu durumun önüne geçmek ve milyonlarca vatandaşı farklı kimlik taşıma zahmetinden kurtarmak amacıyla hayata geçirilen yeni uygulama, Türkiye'nin 81 ilinde ilgiyle karşılandı.



İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet ve kimliklerin birleşmesini sağlayan uygulamanın detayları öğrenildi. Yalnızca 15 lira işlem ücreti alınan düzenleme, birkaç dakika içerisinde tamamlanıyor.