Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine her sabah sıcak çorba ikram ediyor.

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Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine her sabah 08.30’dan başlayarak çorba ikramında bulunuluyor. Üniversite kampüsünde kurulan stantta ücretsiz olarak dağıtılan çorbaya üniversite öğrencileri büyük ilgi gösteriyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, “Çorba ikramımız hafta içi her gün sabah 08.30’da başlıyor, 11.00’da son buluyor. Üniversite sezonu kapanana kadar çorba ikramımız devam edecek. Ayrıca Kampüs Camii’nde öğrencilerimize çay ikram ediyoruz. Ücretsiz çay servisimiz gün boyu devam ediyor. Elimizden geldiğince öğrencilerimize katkı sunmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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