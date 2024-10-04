Öğrenciler Trafik Eğitimi Aldı

Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi ile Pazarören İlkokulu ve Ortaokulu'nda trafik eğitimi verildi.

Eğitimler sırasında toplam 148 öğrenciye; karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışıklarının önemi, emniyet kemerinin gerekliliği, yaya geçidi kullanımı ve diğer temel trafik kuralları gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Jandarma personeli, öğrencilere hem teorik bilgi verdi hem de pratik uygulamalarla eğitimi pekiştirdi.

Eğitim sonunda öğrencilere, jandarma çocuk dergisi ve boyama kitabı hediye edildi. Bu tür etkinlikler, gençlerin trafik bilincini artırarak daha güvenli bir toplum oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA