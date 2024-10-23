Öğrenci Yurdunda Patlama: 1 Öğrenci Ağır Yaralandı

Isparta'da bir öğrenci yurdunda çakmak gazı tüpleri patladı. Patlama sonucu bir öğrenci ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Öğrenci Yurdunda Patlama: 1 Öğrenci Ağır Yaralandı

Isparta Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun bodrum katında önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

ELLERİ, AYAKLARI VE YÜZÜ YANDI

Patlamanın olduğu odada kalan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo ve Televizyon 3. sınıf öğrencisi Ramazan Kazak (25) yaralandı. Elleri, ayakları ve yüzünde yanıklar oluşan Kazak, sağlık ekiplerince önce Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı, ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yapılan incelemede, patlamanın, odada bulunan çok sayıdaki çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı belirlendi. Yurtta kalan öğrenci Ahmet Reyhan, gazetecilere, bir anda bir patlama sesi duyduklarını ve hemen dışarıya çıktıklarını söyledi. Patlama sonrası yangın çıktığını anlatan Reyhan, "Alt kattaki odada patlama olmuş, bir yaralı vardı. Hastaneye kaldırdılar." dedi.

Kerim Remli de arkadaşıyla patlamanın olduğu odanın yanındaki odada kaldığını, patlamanın ardından alevleri fark ettiklerini belirterek, alevlerin kendi odalarına sıçradığını ve kapının yıkıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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