Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, saat 16.45 sıralarında R.E. idaresindeki öğrenci servisi, Devlet Hastanesi ışıklı kavşağında ana yola çıkmak isterken Edremit ilçesi istikametinden Balıkesir yönüne giden S.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada öğrenci servisinde bulunan M.Ş.Ö., D.İ.D., C.M.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci ile otomobilde bulunan S.D., S.D. ve H.E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle E-87 Balıkesir-Çanakkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir kaza
