Öğrenci Affı İçin Yeni Adım: AK Parti Düzenlemeyi Meclis'e Sunuyor! Kimler Üniversiteye Geri Dönebilecek?

AK Parti'nin TBMM'ye sunmaya hazırlandığı kanun teklifiyle, 1 Temmuz 2022'den sonra üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan binlerce öğrenciye yeniden eğitim kapısı açılıyor. Teklif yasalaşırsa başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine geri dönebilecek.

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Öğrenci Affı İçin Yeni Adım: AK Parti Düzenlemeyi Meclis'e Sunuyor! Kimler Üniversiteye Geri Dönebilecek?
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AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacak.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi. Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

O KİŞİLER DÜZENLEMEDEN YARALANAMAYACAK

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA

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