Öğrenci Affı Çalışmasında Son Düzlük: Taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Gidecek

AK Parti Meclis Grubu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı, yükseköğrenim öğrencilerine af düzenlemesini de kapsayan kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklif metninin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından netleşmesi bekleniyor.

Öğrenci affının şartlarına ilişkin YÖK ve Üniversiteler Arası Kurul ile yapılan görüşmelerin sonuçlarının da Erdoğan'a aktarılacağı belirtiliyor. Görüşmelerde, affın kapsamına dair talepler ile üniversitelerden gelen geri bildirimlerin ele alındığı ifade edildi.

KRİTERLER NE, KİMLER YARARLANACAK?

Türkiye gazetesinin haberine göre, düzenlemede affın kapsamının geniş tutulmaması, lisans öğrencilerinin yararlanması öngörülüyor. Af için mazeretlerin resmi belgelerle kanıtlanması temel kriter olacak.

Taslakta, ebeveyn kaybı nedeniyle ciddi maddi yetersizlik yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesi nedeniyle eğitimini yarıda bırakan ya da ailesinde bakım sorumluluğu üstlendiği için devam edemeyen öğrencilerin kapsama alınması planlanıyor.

Afetlerden etkilenenler ile uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler de, zorlayıcı sebeplerini resmî belgelerle ortaya koymaları halinde aftan yararlanabilecek.

