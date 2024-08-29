Oğluyla Kavga Etti, Fenalaşıp Öldü

Bursa'da oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan Cihangir A., yaşamını yitirdi. Polis, Cihangir A.'nın oğlu Ufuk A.'yı gözaltına aldı.

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Oğluyla Kavga Etti, Fenalaşıp Öldü

Bursa İnegöl'de oğluyla kavga eden kişinin bir süre sonra yaşamını yitirmesi üzerine oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde yaşan Cihangir A. (51) ile oğlu Ufuk A. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin birbirini darbettiği öğrenildi. Bir süre sonra Cihangir A.'yı hareketsiz halde bulan eşi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Cihangir A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, Cihangir A.'nın oğlu Ufuk A.'yı gözaltına aldı.

Cihangir A'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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