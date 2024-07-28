Oğlunu Motosikletin Arkasına Bağlayıp Koşturdu

Adana'da arkadaşlarıyla kavga eden 13 yaşındaki oğlu Ahmet H.'yi cezalandırma gerekçesiyle kemerine bağladığı iple motosikletin arkasında metrelerce koşturan Mahcub H. isimli şahıs kaldığı çadırda gözaltına alındı.

25 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriyeli tarım işçisi Mahcub H., arkadaşlarıyla kavga eden Ahmet H.'yi cezalandırmak istedi. Mahcub H., yanında getirdiği ipin bir ucunu oğlunun kemerine diğer ucunu da motosikletin arkasına bağladı.

Oğlunu motosikletinin arkasından metrelerce koşturarak cezalandıran Mahcub H., çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Mahcub H. ve ailesinin çadırını tespit eden ekipler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle baskın yaptı. Mahcub H. gözaltına alınırken, Ahmet H. ile annesi Halide M. ise Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü. Gözaltına alınan Mahcub H. işlemleri için emniyete götürüldü.