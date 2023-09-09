Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti
Antalya'da bir sitede yerde yatan bir kişiyi görenler ekiplere haber verdi. Yerde yatanın eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Demre ilçesinde eski belediye başkanı Adnan Genç (75), oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti. Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.
ARKADAŞLARINA BUNALDIĞINI SÖYLEMİŞ
Sabah'ın haberine göre 1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.
Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç'in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.