Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti

Antalya'da bir sitede yerde yatan bir kişiyi görenler ekiplere haber verdi. Yerde yatanın eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç olduğu öğrenildi.

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Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti - Resim: 1

Antalya'nın Demre ilçesinde eski belediye başkanı Adnan Genç (75), oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti. Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi.

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Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti - Resim: 2

ARKADAŞLARINA BUNALDIĞINI SÖYLEMİŞ

Sabah'ın haberine göre 1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.

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Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti - Resim: 3

Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti - Resim: 4

Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç'in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

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