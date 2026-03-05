Of'ta Bir İlk: Kadınlar 8 Mart'ta Yürüyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon’un Of ilçesinde Of Folklor Derneği üyesi kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenecek tarihi yürüyüş öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İlçe merkezinde yapılan bildiri dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları pazar yerinde yoğun ilgi gördü.

Kadınlar, toplumda yaşanan sorunların yükünü çoğu zaman ilk olarak kadınların taşıdığını belirterek, şiddete, savaşa ve kadın emeğinin sömürülmesine karşı birlikte ses yükseltme çağrısı yaptı.

Oflu kadınlar özellikle tarımda çalışan kadınların yaşadığı ekonomik sorunlara vurgu yaptı:

"Çay bahçelerinde yıl boyunca emek verdik ancak emeğimizin karşılığını alamadık. Akşama kadar çalışıyoruz ama çoğumuzun sigortası ve güvencesi yok. Kadın emeğinin görünür olması ve hakkını alması için mücadele edeceğiz."

Ekonomik bağımsızlık konusunda da konuşan kadınlar, bankamatik kartlarının çoğunlukla eşlerin elinde olduğunu belirterek, kadınların kendi emeği üzerinde söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ OF BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BAŞLAYACAK

Oflu kadınlar, yürüyüşün 8 Mart Pazar saat 12.00’de Of Belediye Binası önünde başlayacağını duyurdu. Yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"Kadınların yaşam hakkı, özgürlüğü ve eşitliği için orada olacağız. Haydi kadınlar, gücümüzü gösterelim. Unutmayın, siz olmazsanız bir kişi eksiğiz. Oflu kadınlar olarak yan yana, omuz omuza durmaya var mısınız?"

KADINLAR, İRAN'DAKİ KATLİAMA SESSİZ KALMADI

Kadınlar konuşmalarında yerel sorunların yanı sıra uluslararası gelişmelere de dikkati çekti. İran’da yaşanan saldırılarda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğine değinen kadınlar, şunları söyledi:

"Bir okulda 120 çocuğun öldürüldüğü saldırıya dur diyelim. Savaşın ve şiddetin mağduru yine kadınlar ve çocuklar oluyor."

Kadınlar, hak, özgürlük ve eşitlik mücadelesi için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı ve tüm yurttaşları yürüyüşe davet etti.

Kaynak: ANKA