ODTÜ’deki Konser Olaylarına İlişkin 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki (ODTÜ) bahar şenliklerinde Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırıda bulunan 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerde en önde olan ve saldırının planlayıcılarından olduğu değerlendirilen İ.K.’nın yer aldığı 6 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Mayıs 2026 tarihinde ODTÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilen konser sırasında meydana gelen olaylarla ilgili "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama", "Nitelikli Kasten Yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer alan görüntüler üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Görüntülerde söz konusu eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında 7 Mayıs 2026 tarihinde arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirildiği, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA