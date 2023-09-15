ODTÜ’de yemekhane ücretlerine zam geldi

ODTÜ yemekhanesinde personel ve öğrenci ücretlerine zam yapıldı. Öğrenciler için yemekhane ücretlerine yalnızca 2023 yılında yüzde 150 zam geldi.

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ODTÜ’de yemekhane ücretlerine zam geldi

ODTÜ yemekhanesinde personel ve öğrenci ücretlerine zam yapıldı.

Kafeterya Müdürlüğünün yayınladığı 15 Eylül tarihli duyuruda öğrencilerin öğün başına ödeyeceği ücretin, yapılan yüzde 76,4 zamla 8,5 TL'den 15 TL'ye çıktığı belirtildi. Şubat ayında yapılan zamla birlikte öğrenci ücretlerine yalnızca 2023 yılında yüzde 150 zam geldi.

Yemekhaneye yapılan zam kararına öğrenciler tepki gösterdi.

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