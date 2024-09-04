ODTÜ Mezuniyetinde Atanmış Rektöre Protesto! Yuhaladılar, Sırtlarını Döndüler

Her yıl geleneksel olarak Devrim Stadyumu'nda düzenlenen toplu mezuniyet töreni saat 18.00'de başladı. Bando eşliğinde çalınan 100'üncü Yıl Marşı ve yürüyüşü ile başlayan tören, öğrencilerin cübbeleriyle birlikte pankart açarak kortejle yürümesiyle devam etti.

Mezunlar, töreni izlemeye gelen katılımcıların alkışları eşliğinde gündeme odaklı pankartlarla yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında, Ahmet Yavuz adında bir avukat, kız arkadaşı Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun Ela Almeriç'e sürpriz yaparak evlilik teklif etti.

Yürüyüş kortejinin tamamlanmasının ardından 2024 yılı ODTÜ mezunlarının Diploma Töreni, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına saygı duruşu ve hemen ardından İstiklal Marşı'nın Nefesli Şov Bandosu eşliğinde söylenmesiyle başladı.

'SİZLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Yürüyüşünün tamamlanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil konuşma yaptı.

Rektör Yozgatlıgil, "Ülkemizin tam bağımsızlığı ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında sizlere büyük görevler düşüyor. Yenilenebilir enerji, gıda arz güvenliği ve iklim değişikliği gibi büyük zorluklarla başa çıkmak ve sağlık ile savunma sanayi teknolojilerinde küresel seviyede rekabet edecek bir düzeye ulaşmak için milli üretim kabiliyetlerimizi güçlendirmek, hem özgürlüğümüz hem de refahımız için kritik öneme sahiptir" dedi.

Konuşması için kürsüye gelen Rektör Ahmet Yozgatlıgil'in konuşması sırasında veliler ve öğrenciler rektörü protesto etti. Protesto sırasında stadyumdaki görüntü ve ses sistemi kesildi.

Kortej ve geleneksek mezun pankartlı yürüyüşten sonra havanın kararmasıyla pankartlar tribünlerden görünmedi. Öğrenciler ve yakınları "ışıkları aç" sloganları eşliğinde okul yönetimini protesto etti.

Ses ve elektrik sistemindeki sorunun çözülmesinin ardından Rektör Yozgatlıgil konuşmasını tamamladı. ODTÜ'yü birincilikle bitiren mezunlara diplomaları Rektör Yozgatlıgil tarafından takdim edildi. Törende üniversite birincileri Ali Yıldız ve Berke Bayrak birer konuşma yaparak ailelerine ve depremde hayatını kaybeden Begüm Kırık'ın ailesine, teşekkür etti.

Törene katılamayan üniversite birincisi Sema Betül Demirezen'in ise video mesajı paylaşıldı. Tören, 2024 mezunlarına bölüm öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesiyle son buldu.

Kaynak: DHA-ANKA