ODTÜ Birincisinden Rektöre 'Bilim' Dersi! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) dün düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisi Ali Yıldız'ın yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Hem eski rektör Verşan Kök, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni rektör Ahmet Yozgatlıgil'in öğrenci karşıtı uygulamalarını eleştiren Ali Yıldız, Onur Yürüyüşü'ne polisin saldırmasına, Bahar Şenliği'nin ODTÜ Devrim Stadyumu'nda yapılmasının yasaklanmasına ve Kavaklık'taki ağaç katliamına tepki gösterdi.

ODTÜ BİRİNCİSİNDEN REKTÖRE 'BİLİM' DERSİ

Ali Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim, Kavaklık'ta yüzlerce ağacı alelacele kesmek değildir. Bilim, fikrinin uyuşmadığı öğretim görevlilerini görevlerinden etmek değildir. Bilim, ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde anayasamızın bize verdiği barışçıl gösteri yürüyüş haklarını kullanan öğrencilerin üzerine polis göndermek değildir. Bilim, öğrencilerin derslerden nefes almaya fırsat bulduğu tek etkinlik olan bahar şenliklerini, sorunları çözmek yerine sorunları bahane ederek iptal etmek değildir. Bilim karşılaştığı ilk kriz anında öğrencilerle olan bütün diyalogu bitirmek, sonra da hakkını arayan öğrencileri soruşturmalarla korkutmaya çalışmak değildir."