Ödemiş'te Hasat Erken Başladı: Kilosu 350 Lira, Duyan Hemen Alıyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, erkenci kestane hasadına başlandı. Üreticiler, bu yıl geçen yıla göre daha yüksek bir rekolte bekliyor.
Kaynak: AA
1161 rakımlı Kemer Mahallesi, yıllık ortalama 5-6 bin ton kestane üretimi gerçekleştirmektedir. Bu kestaneler, iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa’ya ihraç ediliyor. Kestanenin ana geçim kaynağı olduğu bu mahallenin üreticileri, kara aşı cinsi erkenci ürünleri toplamak için bahçelerde yoğun bir çalışma yürütüyor.
KESTANELER KUYULARA GÖMÜLÜYOR
Yüksek ağaçlara tırmanarak kestane kozalaklarını sırıklarla toplayan işçiler, topladıkları meyveleri çuvalladıktan sonra ayrıştırmak üzere kuyulara gömüyor. Kara aşı kestanesinin hasadının ardından, süreç sarı aşı (şekerci) ve bellombol (tahta) cinsleri ile devam edecek ve toplamda yaklaşık 2,5 ay sürecek.
VERİMİ OLDUKÇA YÜKSEK
Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, bölgede yetiştirilen kestanelerin tadı ve boyutlarıyla tercih edildiğini, bu alanda markalaşma adına önemli adımlar atıldığını belirtti. Kocaağa, "Bu sene kestanemizin kalitesi ve verimi yüksek. Fiyatların beklenen seviyede olmasını ve üreticilerin kazançlı bir yıl geçirmesini umuyoruz," şeklinde konuştu.
REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR
Kestane üreticisi Umut Şahin, bu yıl hasadın hareketli başladığını ve verimin iyi olduğunu vurguladı. Geçen yıla göre daha yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Şahin, ihracatın fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, İtalya ve Arap ülkelerinden gelen talebin artmasını umut ettiklerini dile getirdi.
EGE'NİN LİDERİ
Kemer Mahallesi Muhtarı Birol Bozakın, kestane toplamanın yüksek ağaçlar nedeniyle riskli bir iş olduğunu belirtti ve bu sezonun kazasız ve bereketli geçmesini diledi. Bozakın, "Kara aşı kestanesi ile Ege Bölgesi'nde lideriz," diyerek, kestanelerinin meşhur olması dolayısıyla tüccarların ilk olarak bu bölgeye geldiğini ifade etti. Kestanenin kilogram fiyatı ise 2024 yılı itibarıyla 300-350 TL civarında satılıyor.