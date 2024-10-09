Ödemiş'te Hasat Erken Başladı: Kilosu 350 Lira, Duyan Hemen Alıyor

REKOLTE BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Kestane üreticisi Umut Şahin, bu yıl hasadın hareketli başladığını ve verimin iyi olduğunu vurguladı. Geçen yıla göre daha yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Şahin, ihracatın fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, İtalya ve Arap ülkelerinden gelen talebin artmasını umut ettiklerini dile getirdi.

EGE'NİN LİDERİ

Kemer Mahallesi Muhtarı Birol Bozakın, kestane toplamanın yüksek ağaçlar nedeniyle riskli bir iş olduğunu belirtti ve bu sezonun kazasız ve bereketli geçmesini diledi. Bozakın, "Kara aşı kestanesi ile Ege Bölgesi'nde lideriz," diyerek, kestanelerinin meşhur olması dolayısıyla tüccarların ilk olarak bu bölgeye geldiğini ifade etti. Kestanenin kilogram fiyatı ise 2024 yılı itibarıyla 300-350 TL civarında satılıyor.