Öcalan Serbest Kalacak mı? AK Parti'den Teşkilatlara 'Terörsüz Türkiye' Bilgilendirmesi

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'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kabul edilen yeni yasal düzenlemenin ardından en fazla gündeme gelen başlıklardan biri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yasal durumu oldu.

TEŞKİLATLARA 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE ORTAK SÖYLEM' METNİ

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından teşkilat mensuplarına gönderilen “Terörsüz Türkiye Ortak Söylem” başlıklı bilgilendirme metninde bu soruya doğrudan yanıt verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın imzasıyla teşkilatlara gönderilen metinde, sahada vatandaşlardan gelebilecek sorular ve bunlara verilecek cevaplara yer verildi.

'ÖCALAN SERBEST BIRAKILACAK MI?

Metindeki en dikkat çekici soru, “Örgüt liderine umut hakkı mı verilecek, Öcalan serbest mi bırakılacak?” oldu.

AK Parti'nin cevabında, kamuoyunda bir süredir tartışılan “umut hakkı” ve “genel af” konusunda açık bir çerçeve çizildi.

Bilgilendirme metninde “umut hakkı” ve “genel af” ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi.

'ÖCALAN'IN YARARLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Ardından Abdullah Öcalan'ın yeni düzenleme karşısındaki durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Kanun 1 Haziran 2005 tarihinden önceki ceza düzenlemesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsam dışı tutmuştur. Dolayısıyla Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir.”

Böylece AK Parti, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında çıkarılan kanunun Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasının önünü açıp açmayacağı yönündeki tartışmalara teşkilatlarına gönderdiği metin üzerinden cevap vermiş oldu.

DÜZENLEMENİN GENEL AF OLMADIĞINA VURGU YAPILDI

AK Parti'nin bilgilendirmesine göre mevcut düzenleme kapsamında Öcalan'ın tahliye edilmesi veya düzenlemeden yararlanması söz konusu değil. Metinde ayrıca kanunun bir genel af düzenlemesi olmadığı ve kişiye özel hazırlanmadığı vurgulandı.

'UMUT HAKKI' KONUNDA YER ALMIYOR

Öcalan konusunda tartışmaların merkezinde bulunan “umut hakkı” ifadesinin de kabul edilen kanunda bulunmadığının altı çizildi.

3 BAŞLIĞIN ALTI ÇİZİLDİ

AK Parti'nin teşkilatlarına gönderdiği metin, bu yönüyle Öcalan'ın durumuna ilişkin üç noktayı netleştirdi: Kanunda genel af yok, umut hakkı yok ve Öcalan mevcut düzenlemeden yararlanamıyor.

Böylece “Öcalan serbest kalacak mı?” sorusuna AK Parti cephesinden verilen yanıt netleşmiş oldu.

Kaynak: AA