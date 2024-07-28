Ocakta Unutulan Yumurta Evi Yaktı!

Zonguldak'ta faciadan dönüldü. Ocağa yumurta koyduktan sonra uyuya kalan iki çocuk ölümden döndü...

Ocakta Unutulan Yumurta Evi Yaktı!

M.S.’ye ait ikametgahta gerçekleşen olayda, yumurtayı ocağa koyduktan sonra uyuyakalan iki çocuk, yangının çıkmasına neden oldu. Evden yükselen dumanları fark eden site sakinleri durumu hemen 112 Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, öncelikle kapıyı çaldı.
Kapıyı açan çocukların güvenli bir şekilde evden çıkarılmasının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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