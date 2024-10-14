OBA Makarna Patlamasında Ölü Sayısı Yükseldi

Sakarya'da faaliyet yürüten makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonrası tedavisi süren 2 çocuk babası Naim Karagüzel bu sabah hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu.

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OBA Makarna Patlamasında Ölü Sayısı Yükseldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan OBA Makarna fabrikasında 15 Eylül’de yaşanan patlamada 27 yaşındaki Mesut Şimay hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı.

OBA Makarna Patlamasında Ölü Sayısı Yükseldi - Resim : 1

Yaralılar, hastanelerde tedaviye alınırken Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren 23 yaşındaki Eray Kızıldağ, 4 Ekim’de yaşamını yitirdi. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de Merve Menteş ise 10 Ekim’de hayatını kaybetti.

OBA Makarna Patlamasında Ölü Sayısı Yükseldi - Resim : 2

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası Naim Karagüzel de bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Karagüzel'in ölümüyle patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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Kaynak: DHA

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