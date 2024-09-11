O Telefonlar Kara Listede

Yapılan bir soruşturma kapsamında 2022 ile 2024 yılları arasında siber suçlara karıştığı tespit edilen toplamda 645 telefon kara listeye alındı.

O Telefonlar Kara Listede

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 2022 ile 2024 yılları arasında 645 cep telefonu kara listeye alındı. Siber suçlara karıştığı tespit edilen cep telefonlarının IMEI bilgileri Cumhuriyet Başsavcılığınca Bilgi Teknolojileri Kurumu’na (BTK) iletilerek kara listeye alınması sağlanıyor.

Kara listeye alınan cep telefonları ise kullanılamıyor. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulduğu 2022 yılından bugüne kadar yürütülen soruşturma dosyalarında 645 cep telefonu kara listeye alındı. Uygulama sayesinde siber suçların tekrar etmesinin önüne geçilebiliyor.

Kaynak: İHA

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