O İlde Sıcaklığı 1 ila 3 Derece Artacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, bu sabah ilk saatlerde ve gece geç saatlerde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise, kuzey ve doğu (Eskişehir çevrelerinde kuzey ve batı yönlerden) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette

eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Mihalgazi ve 27 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA