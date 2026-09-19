Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Silah Tamamen Bırakılmadan Yasa Uygulanmayacak'

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Kırşehir’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş'un buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İsrail’in temel hedefi, bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi arz-ı mevudunu gerçekleştirmesidir. Çok açık söylüyoruz, İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın, Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. değerlendirmesinde bulundu.

'ONLARIN AKLI VARSA BİZİM DE AKLIMIZ VAR'

* Zor, oyunu bozar. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak 'Terörsüz Türkiye' meselesi bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle bu noktaya kadar gelmiştir. Artık Türkiye'de bundan sonra sonucu alacağız ve Türkiye’de hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek, terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

* Bu yeni süreç, dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye’de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Biliyorsunuz Türkçede dil, sadece konuştuğumuz sözden ibaret değildir. Dil aynı zamanda gönül manasınadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz. Dilinden ne söylerse söylesin, insan aslında gönlünde olanı ortaya koyar. Herkes artık kendisini kardeşliğe, dayanışmaya, iş birliğine ve güçlü bir Türkiye'yi kurmak için nasıl hareket edebiliriz düşüncesine göre ayarlaması lazım.

* Sizi temin ederim ki ülkenin birliğini ve beraberliğini, milli bütünlüğümüzü ya da ülkemizin geleceğini tehdit edecek bırakın bir cümleyi, bir kelime bile yoktur. Defalarca kontrol edilmiş, tartışılmış ve sonuçta bütün milletimizin hassasiyetlerini gözetecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını rahatsız etmeyecek fevkalade düzgün bir metin çıkarılmıştır.

'ÖRGÜT SİLAH BIRAKMAZSA...'

* Üç tane emniyet sibobu var. Birincisi, bazı arkadaşlar söylediler ya 'Örgüt silah bırakmazsa…' Yok böyle bir şey. Yasa Meclis'te kabul edilmiş ama yasanın uygulamaya girebilmesi için örgütün bütün unsurlarıyla birlikte silahlarını bıraktığı ve kendisini feshettiğinin ilan edilmesi, bunun da Milli Güvenlik Kurulu raporuyla, devletin ilgili güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesi şartı konulmuştur. Yani devletin ilgili güvenlik birimleri örgütün bütün unsurlarıyla kendisini feshettiğini tespit ve tescil etmeden yasa uygulamaya girmeyecektir. İkinci sibop ise Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan ve resmi adı Milli Dayanışma ve Bütünleşmenin Koordinasyonu Kurulu olarak tespit edilen kuruldur. Bu kurul tek tek gelişmeleri, dosyaları inceleyecek, ilgili tekliflerde bulunacak ve süreci detaylı bir şekilde kontrol edecektir. Bu kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri var. Bunların hepsi sizin adınıza, millet adına süreci kontrol edecek, 'Evet.’ dedikleri yerde bir karar alınacak."

* Bu sürecin nasıl geliştiğini takip ve kontrol etmek için TBMM’de bir komisyon kurulacaktır. 1 Ekim’de Meclis’in resmi açılışı sağlandıktan sonra Meclis’te partilerin tamamının katılımıyla bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek, kontrol edilecek ve TBMM, dolayısıyla millet bilgilendirilecektir.

Kaynak: AA