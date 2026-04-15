Numan Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş Mesajı: 'İçimiz Kan Ağlıyor'

İstanbul’da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu’nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş’tan gelen katliam haberiyle sarsıldıklarını belirtti, eğitim camiasına başsağlığı diledi.

'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Kurtulmuş, saldırının boyutunu şu sözlerle ifade etti:

"Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta son derece acı bir haber aldık. 3 öğrenci evladımız ve 1 öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Masum ufacık çocuklar hayatını kaybetti, hakikaten içimiz kan ağlıyor."

İKİ BAKAN BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Olayın ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in derhal Kahramanmaraş’a hareket ettiğini duyurdu. Kurtulmuş, saldırganın motivasyonunun ve olayın arkasındaki gerçeklerin titizlikle araştırıldığını vurguladı.

'SORUŞTURMA TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA SÜRECEK'

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş bir heyetle soruşturmaya başladığını hatırlatan Kurtulmuş, "Bu ağır ve zor bir sınav. Ümit ederim ki olayın tüm gerçekliği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır" diyerek adaletin yerini bulacağı mesajını verdi.

Kaynak: AA