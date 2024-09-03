Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaret: Gündemde Hangi Konular Var?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmede, Kurtulmuş ile Bahçeli'nin siyaset gündeminin başlıklarını ele aldığı öğrenildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurtulmuş’u kapıda karşıladı.
GÖRÜŞME TALEBİ KURTULMUŞ'TAN
Görüşme talebinin 30 Ağustos kutlamaları sırasında bizzat Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından Bahçeli’ye iletildiği, MHP liderinin bugüne randevu verdiği belirtildi.
Meclis Başkanlığı tarafından nezaket ziyareti olarak nitelendirilen görüşmede, CHP’nin yapmayı planladığı Can Atalay'la ilgili Meclis’i olağanüstü toplantı çağrısı başta olmak üzere, siyasetin gündeminde başlıklarının ele alınması bekleniyor.
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