Numan Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırrı Süreyya Önder Fotoğrafı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'le çekilen bir fotoğrafını hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı.

Programın bir bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, bazı kabine üyeleriyle TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı arkasındaki odaya geçti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HEDİYESİ

Kurtulmuş, burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçen yıl düzenlenen iftar programında merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğrafı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş Sırrı Süreyya Önder
