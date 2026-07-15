Numan Kurtulmuş'tan 15 Temmuz Mesajı: 'Milletimiz Darbe Geleneğini Tarihin Çöplüğüne Attı'

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* 15 Temmuz 2016 her yıl anarak devam ettiğimiz o hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Böylesine önemli olayları hem hatırlamak hem de ders çıkarmak açısından önemli bir yıl dönümüdür. O gece yaşananları tekrar tekrar hatırlamak, öfkemizi asla dindirmemek, hesap sorma irademizi asla kaybetmemek için hatırlamak mecburiyetindeyiz.

'DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADENİN ZAFERİ'

* O gece aslında Türk tarihinin en önemli gecelerden birisidir. Bir tarafta ihanetin bir tarafta cesaretin yer aldığı, bir tarafta kahramanlığın diğer tarafta herhalde bu toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği geceydi. Milletimiz darbeler zincirine 15 Temmuz sabahında damga vurmuş ve darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferiydi.

* Sayın Cumhurbaşkanımız darbenin en zor ve karanlık saatlerinde milletimize, "Ben buradayım, siz de sokaklara çıkın. Direnin ve bu adamlara haddini bildirin" mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

* 'Terörsüz Türkiye' sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştıracağız ve TBMM'de yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılı kaybettiğimiz terörün karşısında bir daha hiçbir şekilde bu ülkenin tek bir evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağı ve tam manasıyla 'Terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz. Çağdaş, demokratik, kapsayıcı milli bir anayasa anlayışı ele alınmalı ve ümit ederim ki, 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili işlerimizi TBMM'de tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız.

Kaynak: AA