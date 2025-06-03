Numan Kurtulmuş Yeniden Meclis Başkanı Seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi başladı. Beş partinin adaylarının yarışacağı seçimde; AKP, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi. Aday göstermeyen MHP'nin Kurtulmuş'u desteklemesi bekleniyor.

Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'ne göre, Meclis Başkanı milletvekillerinin gizli oyuyla seçilecek. TBMM Başkanı seçilmek için ilk iki turda Meclis'in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu almak gerekiyor. İlk iki turda hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Hiçbir aday bu turda salt çoğunluğa ulaşamazsa, üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

28’inci yasama yılının ikinci dönemi için Meclis Başkanlığı'yla beraber Başkanlık Divanı da yenilenecek. CHP, TBMM Başkanvekilliği için Tekin Bingöl, Başkanlık Divanı katip üyeleri olarak Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar’ı belirledi. İdare Amiri olarak da Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

MHP, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın isimlerini bildirdi. AKP de mevcut isimlerle ikinci dönemde çalışmalarını sürdürecek.

28’inci yasama yılının ikinci döneminde, TBMM’deki ihtisas komisyonlarının başkan ve üyeleri de yeniden belirlenecek.

BAHÇELİ İLE ÖZEL SELAMLAŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, başkanlık seçiminde oy kullanmak üzere TBMM Genel Kurulu’na geldi. Devlet Bahçeli ile Özgür Özel Meclis kulisinde selamlaştı.

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'na gelmek için salondan geçerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oturduğu yöne yönelerek selam verdi. Bahçeli, Özel'in selamını alarak ayağa kalktı ve iki lider tokalaştı. Bahçeli ile Özel burada kısa süre sohbet etti. Bahçeli'nin Özel'e 'Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz' demesi dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ TURA GEÇİLDİ

İlk turda 549 milletvekili oy kullandı. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122 oy, İYİ Parti Milletvekili Cihan Paçacı 30 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 60 oy, Yeni Yol Partisi Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı. 10 oy da geçersiz kullanıldı.

İlk turda adaylar TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna ulaşamazken, birinci tur sonrası ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylamada Numan Kurtulmuş 306 oy aldı. Üçüncü tur oylama da tamamlandı. Numan Kurtulmuş üçüncü turda 329 oy alarak yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi