Numan Kurtulmuş: CHP İçin Kurultay Şart, Meclis Miting Alanı Değil

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hem ana muhalefet partisinde yaşanan meşruiyet krizine hem de terörün sonlandırılmasına yönelik yürütülen sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'MECLİS MİTİNG ALANI DEĞİL'

Nefes yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Numan Kurtulmuş, CHP'de mahkeme kararıyla değişen dengeler ve grup kürsüsü tartışmalarına ilişkin tarafsızlık vurgusu yaparak tarafların Meclis'i bir güç savaşı alanına çevirmesine izin verilmeyeceğini belirtti:

"Bu mesele Meclis Başkanlığını ilgilendirmez. Bir siyasi partinin iç meselesidir, taraf olamayız. CHP binasına polisin girmesi Türkiye'ye zarar verdi. Siyasetçinin mahkeme kararına uymama veya kararı benimsememe hakkı vardır ama fiziken direnme hakkı yoktur.

Yargıtay bu kararı bir an önce netleştirmeli. CHP’nin delege iradesini tekrar ortaya koyması ve en kısa sürede kurultaya gitmesi siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir. Kimsenin Meclis’i bir miting alanına dönüştürme hakkı yoktur, buna müsaade edilmez."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' TAKVİMİNDE GECİKME

Finlandiya ve İsveç ziyaretlerinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın ile son durumu görüşeceğini belirten Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde çok önemli bir mesafeye ulaşıldığını kaydetti.

Sürecin yasal düzenleme aşamasına geldiğini belirten TBMM Başkanı, örgütün köşeye sıkıştığını ifade etti:

"Başlangıçta ortaya konulan silah bırakma takvimine örgüt uymuş olsaydı şimdiye kadar bu mesele çoktan çözülürdü. İmralı’nın beklentilerinin dışında bir gecikme yaşandı. Devletin güvenlik birimleri ölçülebilir ve denetlenebilir kontrol mekanizmalarını devreye sokacak, ardından parlamento yasal düzenlemeleri yapacak.

'PKK İÇİN YOLUN SONU GELDİ'

PYD'nin Suriye rejimiyle entegrasyonu hızlandı. PJAK’ın silahlandırılması projesi ise tamamen suya düştü. Bu gelişmeler, PKK'nın artık silahları tamamen bırakmaktan başka bir yolunun kalmadığını gösteriyor."

Kaynak: Nefes Gazetesi