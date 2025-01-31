NOW Tv’yi Sarsan Büyük Kriz! 30 Gün Süre Verildi, Kanal Kapatılacak
Fox TV’den NOW TV’ye, İstanbul Now TV’nin isim değişikliği itirazı nedeniyle RTÜK tarafından 30 günlük süre verildi.
Kaynak: ANKA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, FOX TV’den NOW TV’ye dönüşen kanalın yeni logosuna yönelik itirazlar nedeniyle isim değişikliği yapması için 30 günlük süre tanındığını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul NOW TV’nin itirazı doğrultusunda alınan karar gereği, NOW TV’nin yeni logo ve isim belgelerini eksiksiz şekilde sunması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde kanalın yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisans iptalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
30 GÜN SÜRE VERİLDİ
Keser, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
FOX TV’den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV’ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek.