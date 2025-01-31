NOW Tv’yi Sarsan Büyük Kriz! 30 Gün Süre Verildi, Kanal Kapatılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul NOW TV’nin itirazı doğrultusunda alınan karar gereği, NOW TV’nin yeni logo ve isim belgelerini eksiksiz şekilde sunması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde kanalın yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisans iptalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.