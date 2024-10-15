Nizip Belediyesi Yol Sorunlarını Çözüyor

Gaziantep’in ilçe merkezinde bulunan yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Nizip Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol sorununu da çözüme kavuşturuyor.

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Nizip Belediyesi Yol Sorunlarını Çözüyor

Samandöken, Tuluktaş, Yeniyazı, İntepe, Gevence, Kocatepe, İkizce ve birçok bölgede yol yapımını tamamlayan ekipler, şimdi ise Tatlıcak ve Kızilin mahallelerinde çalışmalara devam ediyor.
Belediye Başkanı Doğan, yeni yapılan yolların hayırlı olmasını diledi.
Yeni yollar ile uzakları yakın edip gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini belirten Doğan, “Bizim görevimiz vatandaşlarımızın önerilerini ve taleplerini dikkate almak, sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne birçok bölgede kapsamlı olarak yol çalışması yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bizde mazeret yok, hizmet var. İstenilirse her şey olur, imkanlarımızı zorlayarak hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Kaynak: İHA

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