Nişanlısına Küfür Eden Komşusunu Öldürdü! Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kocaeli'de bir şahıs, nişanlısına küfür eden komşusunu tüfekle vurarak öldürdü. Mahkeme heyeti, sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Nişanlısına Küfür Eden Komşusunu Öldürdü! Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Durhasan Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda 21 Haziran 2023 tarihinde, İsmail Kütük (54) ile Erdem D. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erdem D., pompalı tüfekle İsmail Kütük'ü vurdu. Kütük, olay yerinde hayatını kaybederken, Erdem D. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Sanık avukatı Yener Tanyıldız "Sanık ile maktul 30 yılı aşkındır komşudur. Sanığın maktul ile problemi yok. Olay günü beraber alkol kullanıyorlar. Sanık durduk yere neden arkadaşını öldürsün? Maktul, sanığın nişanlısına hakaret ve iftira atıyor. Olaydan sonra sanık kaçmayarak jandarmaya yaşananları anlatıyor. İftira ve küfürler nedeniyle olay ağır tahrik altında gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Söz verilen sanık Erdem D. ise pişman olduğunu ve bakmakla yükümlü ailesinin bulunduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Sanık ilk celsede verdiği ifadesinde, "Maktul ile beraber alkol içiyorduk. İsmail Kütük müstakbel eşi hakkında çirkin sözler söyledi. Hamile nişanlım hakkında, 'O çocuk senden değildir, çocuğun kimden olduğu belli değil' diyerek nişanlıma küfür etti. Söyledikleri karşısında İsmail'e karşı çıkınca yüzüme tükürüp küfür etti, tokat attı. Yerde duran tüfeği kendisine doğrultum. İsmail tüfeğin namusunu tutarak 'Beni mi vuracaksın?' diyerek küfür etti. Aramızda arbede oldu, tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesiyle 2 kez daha tetiğe bastım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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