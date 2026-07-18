Nişanda Enişte Cinayeti! Düğün Salonu Girişinde Kan Aktı

Afyonkarahisar’da akrabalarının nişan törenine giden A.Ö., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen eniştesi Doğan Dağcı’yı düğün salonunun girişinde tabancayla vurarak katletti. Cinayetin ardından firar eden şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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Nişanda Enişte Cinayeti! Düğün Salonu Girişinde Kan Aktı
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Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Emirdağ ilçesinde faaliyet gösteren bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Yakınlarının nişan merasimine giden A.Ö. ile kız kardeşinin eşi Doğan Dağcı, salonun giriş kapısında karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA SONRASI OTOMOBİLİNDEN SİLAHINI ALDI

Aralarında geçmişe dayalı şiddetli bir husumet bulunduğu iddia edilen enişte ve kayınbirader, kapı önünde sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü kavganın kısa sürede büyümesi üzerine A.Ö., park halindeki otomobiline giderek orada sakladığı ruhsatsız tabancasını aldı. Silahıyla geri dönen A.Ö., davetlilerin çığlıkları arasında eniştesi Doğan Dağcı’ya peş peşe ateş etti.

DOKTORLARIN ÇABASI YETMEDİ

Kurşunların hedefi olan Dağcı, kanlar içinde yere yığılırken, nişan salonundaki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FİRARİ ZANLI ARANIYOR

Cinayetin ardından kendi aracıyla olay yerinden hızla uzaklaşan katil zanlısı A.Ö.’nün yakalanması için Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ve jandarma komutanlığı ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı.

Kaynak: DHA

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