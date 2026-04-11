Nisan Ayında Sibirya Manzarası: İş Makineleri 4 Metrelik 'Beyaz Duvarlar' Arasında Kayboldu

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 4 metreyi bulan kar kütleleriyle savaşıyor. 1559 rakımlı Çanakçı köyünde çekilen görüntüler nisan ayında şaşkınlığa neden oldu.

Son yılların en yoğun kar yağışına teslim olan Erzincan’da, ulaşımın durma noktasına geldiği yüksek rakımlı köylerde karla savaş veriliyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin son durağı, merkeze 179 kilometre uzaklıktaki Çanakçı köyü oldu.

4 METRELİK KAR KÜTLELERİ

Kemaliye ilçesine bağlı 1559 rakımlı köy yolunda çalışma yatan ekipler, boyu 4 metreye ulaşan kar kütleleriyle karşılaştı.

Kar kalınlığının iş makinelerinin yüksekliğini dahi aştığı bölgede, yollar adeta tünel kazılarak açılıyor.

FIRTINA VE TİPİ ETKİLİ OLUYOR

Zaman zaman tipi ve fırtınanın da etkili olduğu bölgede, ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Köy halkının dış dünya ile bağını yeniden kurmak için beyaz duvarları yıkan operatörler, metrelerce yükseklikteki karları temizleyerek kapalı olan yolları ulaşıma açıyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Erzincan genelinde rakımı yüksek yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. Meteorolojik verilere göre kar yağışının yer yer devam edeceği bölgede, ekiplerin 7/24 teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

Erzincan Kar Yağışı
