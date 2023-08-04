Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verdi: Sosyal medyada tepki yağdı

Bir arkadaşı ile yemeğe çıkacakken arkadaşının arkadaşı olarak yemeğe katılan Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını ifade eden Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim." dedi.