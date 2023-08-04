Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verdi: Sosyal medyada tepki yağdı

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca sosyal medyada gündem oldu. Şahinkaya jet hızıyla açıklama yaptı.

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Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verdi: Sosyal medyada tepki yağdı - Resim: 1

Münevver Karabulut cinayeti ile tanınan Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile bir tatil mekanında fotoğrafı çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verdi: Sosyal medyada tepki yağdı - Resim: 2

Bir arkadaşı ile yemeğe çıkacakken arkadaşının arkadaşı olarak yemeğe katılan Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını ifade eden Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim." dedi.

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Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verdi: Sosyal medyada tepki yağdı - Resim: 3

NE OLMUŞTU

Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuş ve olay aylarca gündemde yerini korumuştu.

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Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verdi: Sosyal medyada tepki yağdı - Resim: 4

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

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