Nike, Türkiye'ye Online Satışlarını Durdurdu!

Dünya markası Nike, yeni gümrük mevzuatı nedeniyle Türkiye'ye online satışları durdurduklarını açıkladı.

Nike, Türkiye'ye Online Satışlarını Durdurdu!

Dünyanın en büyük spor ürünler üreten markalarından biri olan Nike, Türkiye'ye online satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Nike, Türkiye'ye yurt dışından gelen ürünlere getirilen yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle internet alışverişlerini geçici olarak durdurma kararı aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş deneyimine etkisinin incelendiği belirtilerek, "Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için, Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız" denildi.

Nike, bu kararın tüketici memnuniyetini koruma ve siparişlerin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlama amacı güttüğünü vurguladı. Şirket, Türkiye'deki müşterilerine, gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve durumu düzeltmek için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

'GARANTİ EDEMEDİĞİMİZ İÇİN'

Nike'ın tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız."

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