Nihal Candan, Duruşmada Kardeşine Böyle Seslendi: Engin Polat Çıktı; Sen de Çıkacaksın

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmaya katılan Nihal Candan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Duruşma salonunda kardeşi Bahar Candan'a seslenen Nihal Candan, 'İyiye gidiyor; Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın' dedi.

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın yargılanmalarına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan kardeşlerden Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Nihal Candan, adliyeye gelirken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

'ENGİN POLAT ÇIKTI; SEN DE ÇIKACAKSIN'

Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar. Kardeşi Bahar'a seslenen Nihal Candan, 'İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın' dedi.

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Kaynak: İHA

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