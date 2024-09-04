Nihal Candan Adliyeye Beyazlar İçinde Geldi
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, bugün dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından hakim karşısına çıkıyor. Tutuksuz yargılanan Nihal Candan'ın adliyeye beyazlar içinde gelmesi dikkati çekti.
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye olmuştu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamenin hazırlanmasının ardından bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ilk dava görülecek. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. Candan'ın adliyeye beyazlar içinde gelmesi dikkati çekti.
Tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın ise jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA