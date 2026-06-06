Niğde'yi Sel Vurdu: Bir Ölü, Beş Yaralı

Niğde'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Gümüşler beldesinde üç aracın sele kapıldığı olayda altı kişi kurtarılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

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Niğde'yi Sel Vurdu: Bir Ölü, Beş Yaralı
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Niğde'de ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Niğde'yi Sel Vurdu: Bir Ölü, Beş Yaralı - Resim : 1

Gümüşler beldesinde yağışın ardından altı kişi ve üç araç sele kapıldı. Ekiplerce kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Niğde'yi Sel Vurdu: Bir Ölü, Beş Yaralı - Resim : 2

VALİ AKMEŞE BİLGİ VERDİ

Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak nedeniyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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